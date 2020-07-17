Трутнев: Врио главы Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края вместо арестованного по обвинениям в причастности к покушениям Сергея Фургала может быть назначен уже в ближайшее время. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
— Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято, — приводит его слова ТАСС.
Трутнев отметил, что решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент. По его словам, это необходимо сделать, поскольку отсутствие подвижек по данному вопросу приводит "к некоторой нестабильности".
Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал утром 9 июля был задержан возле дома и доставлен в Москву. После шестичасового допроса ему предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. Решением суда Фургал был арестован на время следствия.