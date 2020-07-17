Трутнев: Врио главы Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края вместо арестованного по обвинениям в причастности к покушениям Сергея Фургала может быть назначен уже в ближайшее время. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

— Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято, — приводит его слова ТАСС.