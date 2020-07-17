Полицейские поддержали идею создания в РФ реестра педофилов

В некоторых странах уже реализован опыт по созданию интернет-ресурсов, на которых содержатся данные обо всех, кто был осуждён за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В России данная инициатива также должна быть принята, заявил президент Российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов в интервью "Российской газете".

— С его помощью можно будет осуществлять административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов, — сказал он.

По его словам, соответствующий законопроект уже находился на рассмотрении Госдумы с 2016 года, однако в 2018-м по "непонятным причинам" он был снят с рассмотрения. Он также отметил, что в последние годы в России была усилена ответственность для педофилов, а также укреплено международное сотрудничество для борьбы с ними, однако "ситуация не стоит на месте" и создание реестра вполне оправдано.