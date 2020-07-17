Собянин заявил, что власти Москвы принимают все меры для восстановления туризма в столице

Столичные власти делают всё для того, чтобы туристический бизнес в Москве восстановился как можно скорее. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

— Если даже и будет какое-то серьёзное падение в этом году, надеюсь, что этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого всё, — сказал он.

По его словам, для города очень важен туристический поток. Во-первых, потому что без этого попросту сложно представить Москву, а во-вторых, потому что только налогов от туристической отрасли в городской бюджет поступало около 120 миллиардов рублей.

— И плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом, — добавил Собянин.

По его мнению, несмотря на трудности, сложившаяся ситуация позволила российскому туристическому бизнесу окрепнуть и понять свои достоинства и возможности. Он также выразил уверенность, что поток иностранных туристов возобновится в российскую столицу уже осенью-зимой. Хотя количество туристов, скорее всего, будет значительно ниже.