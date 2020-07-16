На Украине почти закончились деньги для борьбы с коронавирусом

Средства из фонда общим объёмом 64,7 миллиарда гривен (около 2,4 миллиарда долларов), который сформирован для борьбы с коронавирусом на Украине, практически исчерпаны. Об этом заявил министр финансов Незалежной Сергей Марченко в интервью радио "Свобода".

— Мы уже практически пришли к тому моменту, когда я могу говорить, что коронавирусный фонд мы уже исчерпали, — сказал он.

По словам Марченко, большая часть денег была направлена на выплаты гражданам, которые пострадали из-за введённого в стране карантина. Кроме того, девять миллиардов были перечислены в Фонд социального страхования для выплат по частичной безработице и детям физических лиц — предпринимателей.

Он также уточнил, что часть средств, около 1,3 миллиарда гривен, была перенаправлена из фонда на проведение местных выборов, а остальные ушли на закупку защитных средств для медиков. При этом, по данным украинских СМИ, врачам было выделено только 15% от запланированного — около 3,2 миллиарда гривен.