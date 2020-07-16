Доцент-расчленитель Соколов заявил, что пишет в СИЗО роман

Доцент-расчленитель Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, сообщил, что занялся в СИЗО написанием романа о русском офицере-кавалергарде.

— Роман я пишу, точнее пытаюсь набросать, вовсе не об этом (не о своём деле. — Прим. Лайфа), а о русском офицере-кавалергарде, посланном в Париж после заключения Тильзитского мира в качестве помощника князю П. Волконскому, которому Александр I поручил изучить, я бы сказал, "науку побеждать" наполеоновской армии. Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции, — рассказал Соколов в письме RT.

Подсудимый также добавил, что друзья присылают ему отсканированные страницы книг, которые его интересуют. По словам Соколова, "работать и писать является единственной возможностью пережить страшный кошмар".