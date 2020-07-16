Суд вынес приговор охраннику, который впустил убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

В Ненецком АО суд признал виновным охранника, впустившего в 2019 году в детский сад в Нарьян-Маре мужчину, который зарезал маленького мальчика.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, его приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осуждённого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей каждому.

Уточняется, что в ходе следствия охранник признал свою вину частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.