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Суд вынес приговор охраннику, который впустил убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

Напомним, в прошлом году злоумышленник беспрепятственно зашёл в здание и убил спящего ребёнка.

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Фото © Pixabay

В Ненецком АО суд признал виновным охранника, впустившего в 2019 году в детский сад в Нарьян-Маре мужчину, который зарезал маленького мальчика.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, его приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осуждённого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей каждому.

Уточняется, что в ходе следствия охранник признал свою вину частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Напомним, 31 октября 2019 года 36-летний житель Нарьян-Мара позвонил в домофон детского сада "Сказка", а охранник в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл тому входную дверь. После этого злоумышленник беспрепятственно зашёл в детсад, поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники. Он рассказал, что совершил чудовищное преступление ради заклинания для вечной жизни и богатства. Позже преступника признали невменяемым и отправили на лечение в психбольницу, а охраннику предъявили обвинение в халатности.

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