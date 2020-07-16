Бывшие Джонни Деппа написали суду письмо в его защиту

Бывшие возлюбленные актёра Джонни Деппа, Вайнона Райдер и Ванесса Паради, написали обращения в суд Лондона, в котором выступили в его защиту и заявили, что в отношениях с ними он не проявлял жестокости и не был способен на подобное. Об этом сообщает The Sun.

— Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают верить в эти ложные факты. Это так расстраивает, он помог многим людям в личной и профессиональной жизни своей добротой и щедростью, — написала Паради, состоявшая в браке с Деппом 14 лет и воспитывающая с ним двоих детей.

В свою очередь Райдер, которая так и не стала женой Деппа, но была с ним помолвлена с 1990 по 1993 год, заявила, что была шокирована, когда услышала обвинения в адрес своего бывшего. По её словам, сама идея о том, что он невероятно жестокий человек, — это "самая далёкая вещь от Джонни, которого я знала и любила".

Отмечается, что, несмотря на письменное обращение актрис, их показания в самом судебном процессе учтены не будут, поскольку юристы The Sun строят свою защиту на том, что Депп проявлял агрессию исключительно в отношениях с Эмбер Хёрд, поэтому пересматривать его прошлые романы не имеет смысла.