Эмбер Хёрд сняла Джонни Деппа в невменяемом состоянии, но история унизительного фото оказалась иной

Разбирательства между звёздной парой всё продолжаются, и на этот раз суду предоставили весьма неприглядное фото. На нём Джонни Депп спит сидя с запрокинутой головой и открытым ртом. Одну руку он засунул в карман джинсов, испачканных мороженым.

I’m not saying this is another staged photo designed to humiliate Johnny Depp -that the ice cream was picked up & poured onto his lap- but anyone else eat a massive jar of ice cream with one hand in their pocket? No? Hmm. #justiceforjohnnydepp #JohnnyDeppIsInnocent #amberheard pic.twitter.com/tQL5KBp0jz — JustinTrudeausBeard (@TrudeausJustin) July 13, 2020

Фото © Instagram / amberheard, Getty / Samir Hussein

Эмбер Хёрд запечатлела актёра в мае 2014 года во время полёта из Бостона в Лос-Анджелес на частном самолёте, пишет Daily Mail. На следующий день Хёрд показала Деппу кадр со словами "Посмотри, во что ты превратился... посмотри на себя, это выглядит жалко". В то время, согласно отчёту, звезда "Пиратов Карибского моря" много пил и принимал "коктейль из наркотиков". По словам артистки, прежде чем "отключиться", её экс-возлюбленный бросал в неё различные предметы, шлёпал и толкал в спину.

Фото © Getty / Jason Merritt