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Эмбер Хёрд сняла Джонни Деппа в невменяемом состоянии, но история унизительного фото оказалась иной

Бывшие влюблённые взаимно обвиняют друг друга в домашнем насилии, пытаясь доказать свою правоту.

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Фото © Getty / Jason Merritt, Twitter / TrudeausJustin

Разбирательства между звёздной парой всё продолжаются, и на этот раз суду предоставили весьма неприглядное фото. На нём Джонни Депп спит сидя с запрокинутой головой и открытым ртом. Одну руку он засунул в карман джинсов, испачканных мороженым.

Фото © Instagram / amberheard, Getty / Samir Hussein

Эмбер Хёрд запечатлела актёра в мае 2014 года во время полёта из Бостона в Лос-Анджелес на частном самолёте, пишет Daily Mail. На следующий день Хёрд показала Деппу кадр со словами "Посмотри, во что ты превратился... посмотри на себя, это выглядит жалко". В то время, согласно отчёту, звезда "Пиратов Карибского моря" много пил и принимал "коктейль из наркотиков". По словам артистки, прежде чем "отключиться", её экс-возлюбленный бросал в неё различные предметы, шлёпал и толкал в спину.

Фото © Getty / Jason Merritt

В свою очередь Джонни Депп заявил, что в тот момент, помимо прочего, он был сильно уставшим: актёр работал по 17 часов в день. Он уснул и случайно пролил мороженое. К тому же тогда он уже собирался отправиться в реабилитационную клинику на Багамах. А Эмбер просто выбрала удачный момент, чтобы его унизить.

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