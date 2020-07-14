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Стало известно, при каких обстоятельствах погибла звезда сериала "Хор" на глазах у 4-летнего сына

Спустя почти неделю после пропажи тело американской актрисы Наи Риверы нашли на дне озера. Она исчезла во время прогулки на лодке вместе со своим сыном. Полиция раскрыла ранее неизвестные подробности её смерти.

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Фото © Instagram / nayarivera

В прошлую среду, 8 июля, актриса сериала "Хор" Ная Ривера пропала посреди огромного озера Пиру в Калифорнии, США. И хоть полиция была уверена, что девушка, скорее всего, мертва, фанаты надеялись на лучшее. 13-го числа тело всё-таки нашли. В день пропажи четырёхлетнего сына Наи Джози нашли одного в спасательном жилете в лодке. У местного шерифа Билла Аюба уже есть рабочая версия, почему девушке не удалось спастись.

Фото © Instagram / nayarivera

Согласно основной теории, мама и сын решили искупаться. Ривера надела на Джози спасательный жилет, и вместе они вышли за борт. В то время на водохранилище образовалось сильное течение, оказавшееся роковым в судьбе Наи.

Должно быть, она потратила все силы, чтобы вернуть сына в лодку. Но, чтобы спасти себя, у неё энергии не хватило

Билл Аюб

Фото © Instagram / nayarivera

Стоит отметить, что это, к сожалению, далеко не первый человек из основного актёрского состава "Хора", который погиб за последнее десятилетие. В начале 2018-го покончил жизнь самоубийством Марк Саллинг, исполнивший роль Пакермана. А 13 июля 2013 года от передозировки умер Кори Монтейт — ровно за семь лет до того, как полиция нашла тело Наи, пишет Daily Mail.

В третьем эпизоде пятого сезона сериала героиня Риверы исполнила душераздирающую песню If I Die Young ("Если я умру молодой"). Композиция стала пророческой: на момент смерти девушке было всего 33 года.

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