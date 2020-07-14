Стало известно, при каких обстоятельствах погибла звезда сериала "Хор" на глазах у 4-летнего сына

В прошлую среду, 8 июля, актриса сериала "Хор" Ная Ривера пропала посреди огромного озера Пиру в Калифорнии, США. И хоть полиция была уверена, что девушка, скорее всего, мертва, фанаты надеялись на лучшее. 13-го числа тело всё-таки нашли. В день пропажи четырёхлетнего сына Наи Джози нашли одного в спасательном жилете в лодке. У местного шерифа Билла Аюба уже есть рабочая версия, почему девушке не удалось спастись.

Согласно основной теории, мама и сын решили искупаться. Ривера надела на Джози спасательный жилет, и вместе они вышли за борт. В то время на водохранилище образовалось сильное течение, оказавшееся роковым в судьбе Наи.

Должно быть, она потратила все силы, чтобы вернуть сына в лодку. Но, чтобы спасти себя, у неё энергии не хватило

Стоит отметить, что это, к сожалению, далеко не первый человек из основного актёрского состава "Хора", который погиб за последнее десятилетие. В начале 2018-го покончил жизнь самоубийством Марк Саллинг, исполнивший роль Пакермана. А 13 июля 2013 года от передозировки умер Кори Монтейт — ровно за семь лет до того, как полиция нашла тело Наи, пишет Daily Mail.

В третьем эпизоде пятого сезона сериала героиня Риверы исполнила душераздирающую песню If I Die Young ("Если я умру молодой"). Композиция стала пророческой: на момент смерти девушке было всего 33 года.