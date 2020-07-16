Не служил — не президент! Лукашенко предложил новое требование к претендентам на пост главы государства

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о предложении внести в новую конституцию страны обязательное требование в виде службы в армии для всех кандидатов, которые хотят занять пост главы государства. Об этом он сообщил в ходе визита в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, передаёт БелТА.

— Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь. Скажешь — СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. Лайфа), а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там (на должности президента. — Прим. Лайфа) быть не должно, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также пошутил по поводу возможных претензий женщины возглавить страну.

— Если женщина будет претендовать, мы заранее её отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее, — отметил Лукашенко.