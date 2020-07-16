В РФПИ рассказали о попытках "запятнать российскую медицину" со стороны Великобритании

Обвинения британских спецслужб в попытках "русских хакеров" украсть данные о вакцине от CoViD-19 являются не более чем стремлением запятнать российскую медицину. Такое мнение в эфире Times Radio выразил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся её успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может быть самой эффективной из всех, — отметил Дмитриев.

По его словам, англо-шведская фармкомпания AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом занимается разработкой и распространением вакцины от коронавируса, уже передала её технологию российской компании "Р-Фарм".