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В РФПИ рассказали о попытках "запятнать российскую медицину" со стороны Великобритании

В фонде уверены, что произведённая в РФ вакцина от коронавируса может быть самой эффективной в мире.

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Фото © Pixabay

Обвинения британских спецслужб в попытках "русских хакеров" украсть данные о вакцине от CoViD-19 являются не более чем стремлением запятнать российскую медицину. Такое мнение в эфире Times Radio выразил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся её успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может быть самой эффективной из всех, — отметил Дмитриев.

По его словам, англо-шведская фармкомпания AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом занимается разработкой и распространением вакцины от коронавируса, уже передала её технологию российской компании "Р-Фарм".

Ранее Лайф сообщал, что Центр кибербезопасности Соединённого Королевства обвинил "российских хакеров" в попытках похитить данные о вакцине от коронавируса в США, Канаде и Великобритании.

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