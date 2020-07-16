Сотрудников "Матросской Тишины" арестовали за взятки и вымогательство

В Москве двое сотрудников СИЗО "Матросская Тишина" были арестованы по обвинению в получении взяток, а также в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

— Используя свои полномочия вопреки интересам службы, фигуранты на систематической основе обеспечивали незаконную передачу за денежное вознаграждение следственно-арестованным различных предметов, запрещённых на территории изолятора, — говорится в сообщении.

По данным следствия, за это сотрудники получили в общей сложности пять миллионов рублей, которые поделили между собой. Кроме того, в январе 2019 года, угрожая ухудшением условий содержания одному из находившихся в СИЗО, они требовали от него 500 тысяч рублей. А в марте помогли устроить встречу между следственно-арестованными.

Против них было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и вымогательство. Расследование по уголовному делу продолжается.