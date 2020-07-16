В США потушили пожар на десантном корабле Bonhomme Richard

Пожарные в США ликвидировали возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard, пришвартованного на время ремонтных работ на базе военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом говорится в опубликованном заявлении представителя командования Тихоокеанского флота Филипа Собека.

— После четырёх дней тушения пожара все известные очаги возгорания на борту Bonhomme Richard были ликвидированы, — говорится в сообщении.

Он отмечает, что пока не может назвать причины случившегося или озвучить масштаб причинённого ущерба, поскольку расследование инцидента ещё не завершено и пожарные обследуют внутренние помещения на наличие непотушенных очагов возгорания.

В интервью журналистам Собек заявил, что пожар возник не из-за взрыва на борту. И хотя многие очевидцы слышали хлопок, он был следствием возгорания, а не причиной.