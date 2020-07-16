Дизельный Чернобыль. Сгоревший корабль ВМС США может вызвать глобальную катастрофу

Пока полностью потушить пожар на корабле так и не удалось, а само судно в случае взрыва и погружения в воду может отравить целый океан.

Что произошло?

Уже четыре дня у причальной стенки базы ВМС США горит универсальный десантный корабль (УДК) Bonhomme Richard. Предварительная версия возникновения пожара — взрыв из-за нарушения правил безопасности при проведении планового ремонта. Огнём охвачено сразу несколько десятков помещений, а сам корабль водоизмещением 41 тысяча тонн после тушения пожара, скорее всего, будет списан. Корабли этого типа — основной транспорт морской пехоты США на случай войны. Bonhomme Richard и его "одноклассники" не вооружены, однако многоуровневая система расположения палуб и хранилищ для боеприпасов, топлива и жилые отсеки для морпехов в данный момент мешают пожарным командам потушить корабль.

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Тушение пожара осложняется несколькими факторами. Во-первых, корабль дал крен на правый борт, а это значит, что повреждены несущие конструкции и, вероятно, прочный корпус корабля начал трескаться от продуктов горения. Трудность состоит в том, что корабль может не просто взорваться, но и унести за собой половину военно-морской базы, а затем отравить океан.

Американцы такое уже видели

После взрыва нефтедобывающей платформы "Глубоководный горизонт" в 2010 году американское Минэнерго внедрило новые правила работы с нефтепродуктами по всем платформам американских компаний, где бы они ни вели свою деятельность. Напомним, тогда из-за критических уязвимостей в системе безопасности и инженерных просчётов не только погибло 11 человек и пострадало ещё 17. В океан с 20 апреля по 19 сентября 2010 года попало не менее пяти миллионов баррелей нефти. За 152 дня разлива нефти, по подсчетам экологов, почти две тысячи километров побережья были загрязнены. Само нефтяное пятно было видно из космоса.

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Последствия этой катастрофы полностью не устранены до сих пор. В ряде южных штатов США по-прежнему остались "мёртвые" зоны, в которых запрещено не только купаться, но и ловить рыбу, а нахождение там в целом не вполне благоприятно может отразиться на здоровье. Компании-операторы платформы заплатили огромный штраф и потратили огромные деньги на модернизацию производства, однако повторение этой трагедии может произойти там, где всё и всегда должно быть под контролем.

Суть проблемы

Пожар на военном корабле Bonhomme Richard чуть меньше по масштабу, однако по своим последствиям взрыв и последующий пожар могут занять место между взрывом на нефтяной платформе "Глубоководный горизонт", катастрофой на Чернобыльской АЭС и разливом нефтепродуктов на одном из предприятий "Норильского никеля". Главная проблема, про которую не очень торопятся сообщать американские СМИ, состоит в том, что низ кормы и носа у кораблей этого проекта занимают дополнительные топливные баки.

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Топливо JP-5, которое хранится в этих баках, — это своеобразный "спортивный" керосин для палубной авиации. На нём во время взлёта и посадки техника чувствует себя относительно хорошо, поскольку он позволяет выходить на оптимальный режим работы без отказов. Взрыв и последующий пожар произошли аккурат на нижнем уровне корабля, после чего огонь начал быстро распространяться на другие помещения.

Командование ВМС и специалисты, занятые тушением пожара, ничего о состоянии топливных баков не говорят, однако корабль дал не только сильный крен на правый борт, но и дифферент (осадку) на нос. Даже если допустить, что дополнительные баки для авиации с токсичным керосином JP-5 были пусты, то остаётся много других вопросов. 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, из-за которой 21 тысяча тонн дизельного топлива из резервуара попала в грунт и воду местных рек. История с УДК Bonhomme Richard может обновить этот рекорд, поскольку, не считая горючего для авиации, внутри топливных хранилищ корабля находится почти четыре тысячи тонн дизельного топлива, необходимого для похода к берегам потенциального противника.

Бывший командир дивизиона живучести БЧ-5 сторожевого корабля "Безукоризненный" проекта 1135 Пётр Четверко пояснил, что любой корабль проектируется с учётом возникновения на борту нештатных ситуаций.

Пожары на кораблях были и будут. Человеческий фактор никто не отменял, неисправность техники и нарушения при ремонтах случаются на любом флоте. Главное в истории с американским кораблём — запас прочности конструкции. Если огонь доберётся до топливных ёмкостей, что в теории невозможно, поскольку они с этим учётом проектируются, то может последовать взрыв. Мощность взрыва пары тысяч тонн дизеля просчитать сложно, но часть причальной стенки и то, что подальше, может снести. Но, чтобы это произошло, нужно просто бросить тушение корабля и дать ему догореть. Этого, скорее всего, делать не станут Пётр Четверко Бывший командир дивизиона живучести сторожевого корабля "Безукоризненный"

Если топливо для авиационной техники хранилось внутри корабля на момент пожара, то ничего хорошего с точки зрения перспектив это, конечно, не даст.

Плохо будет всем

Первые два дня, когда к тушению корабля ещё не подключили все местные пожарные службы, многие местные жители жаловались на дым от продуктов горения. И здесь важно пояснить, что Bonhomme Richard, как и любой корабль по своей сути, — это химическая бомба замедленного действия. В первые сутки после пожара открытое пламя нагревает и "выплёвывает" наружу не только частицы металла, но и пластик, и другие токсичные полимеры, которых на боевых кораблях сотни тонн. Горит краска, которой выкрашены стены и полы, и много чего ещё. Всё это поднимается в воздух и затем оседает в лёгких местных жителей. Последние уже начали обращаться в больницы и всерьёз подумывают об исках в адрес ВМС США за "подорванное здоровье".

Но главная проблема не решена до сих пор. Горение корабля продолжается, а информации о том, сколько топлива находится в баках корабля, так и не поступает. Важно обратить внимание на то, что авария на ТЭЦ-3 "Норильского никеля" в этом смысле является неким эталоном по части загрязнения окружающей среды. 15 тысяч тонн дизельного топлива (из 21 тысячи тонн в целом) попали именно в водоёмы, и вполне вероятно, что местные реки останутся непригодными для купания и рыбалки на много лет.

Председатель правления АНО "Равноправие", помощник заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Соколова отметила, что к контролю за ЧП уже привлекли специалистов по нефтяным разливам на поверхности воды.

Исходя из предварительных арифметических расчётов, так как в воды Тихого океана может попасть в семь раз меньшее количество нефтепродуктов, чем в Норильске, минимальная сумма ущерба может достигать полутора миллионов долларов. Авария Bonhomme Richard произошла на берегу Тихого океана вблизи границы с Мексикой. Мексика имеет самое высокое экологическое и таксономическое биоразнообразие млекопитающих в мире, пожалуй, только после Индонезии Наталья Соколова Эколог, помощник заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

По словам Соколовой, вся загрязнённая нефтепродуктами биомасса будет поглощена морской флорой и фауной, все группы пищевой цепочки на указанной акватории подвергнутся воздействию.

Вымирающие виды

Экологи отмечают, что редкие тихоокеанские млекопитающие могут значительно пострадать при поступлении нефтепродуктов от горящего корабля. По словам эколога Натальи Соколовой, прежде всего в группе риска окажутся ламантины, которые считаются символом Мексики.

Природная зона "Святилище ламантинов" — это убежище для ламантинов, находящихся под угрозой исчезновения. Площадь природной зоны составляет 281 тысячу гектаров, из которых 180 тысяч гектаров являются морским святилищем ламантинов. Пострадает и морская выдра — хищное млекопитающее, уникальное в своём роде и обладающее водными характеристиками, в основном обитающее в водах Тихого океана в пределах Мексики и в регионе Нижней Калифорнии Наталья Соколова Эколог, помощник заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Соколова пояснила также, что ошибочно думать о последствиях катастрофы как о загрязнении исключительно Тихого океана и прибрежных территорий Мексики и Калифорнии. Нефтепродукты — это летучие вещества, а значит, с первых часов аварии уже началось интенсивное загрязнение воздуха.

Чем больше поверхность будет покрыта нефтепродуктами, тем больше веществ будет испаряться. Прямым эффектом загрязнения атмосферного воздуха будет поражение организмов через дыхательные пути. Опосредованное загрязнение заключается в том, что вещества могут переноситься на многие километры, а следовательно, оказывать воздействие на территориях, не имеющих непосредственного контакта с местом загрязнения. Вещества из атмосферного воздуха попадают в почву и грунтовые воды, оседают на растениях Наталья Соколова Эколог, помощник заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию