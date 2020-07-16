Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу

Благодаря победе над футбольным клубом "Вильярреал" мадридский "Реал" за тур до конца сезона стал чемпионом Испании по футболу.
Клуб из столицы Испании одолел своего соперника со счётом 2:1 и набрал 86 очков, ближайший их преследователь — "Барселона" — уступил дома "Осасуне" и сохранил в своём активе 79 очков.
Стоит отметить что "Реал" после возобновления чемпионата провёл победную серию из 10 матчей.
Это их первый титул чемпиона Испании с сезона-2016/17, он стал 34-м в истории королевского клуба.