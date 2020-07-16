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Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу

Это их первая победа в национальном первенстве с сезона-2016/17.

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Благодаря победе над футбольным клубом "Вильярреал" мадридский "Реал" за тур до конца сезона стал чемпионом Испании по футболу.

Клуб из столицы Испании одолел своего соперника со счётом 2:1 и набрал 86 очков, ближайший их преследователь — "Барселона" — уступил дома "Осасуне" и сохранил в своём активе 79 очков.

Стоит отметить что "Реал" после возобновления чемпионата провёл победную серию из 10 матчей.

Это их первый титул чемпиона Испании с сезона-2016/17, он стал 34-м в истории королевского клуба.

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