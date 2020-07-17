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В США заговорили о новом законе против "русских хакеров"

Ранее структуры кибербезопасности трёх стран заявили, что Россия причастна к попытке похитить данные о вакцине от CoViD-19.

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Фото © Pixabay

В американском конгрессе подготовят новый законопроект, который будет направлен против "русских хакеров". Его пообещал подготовить лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров, — написал Маккарти на своей странице в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что Центр кибербезопасности Соединённого Королевства обвинил неизвестных хакеров в попытках похитить данные о вакцине от коронавирусной инфекции в США, Канаде и Великобритании. Было заявлено, что злоумышленники связаны с Россией, хотя доказательств этому не приводится.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что подобные обвинения британских спецслужб являются попыткой запятнать репутацию российской вакцины от CoViD-19.

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