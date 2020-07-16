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Учёные выяснили, как часто надо заниматься сексом, чтобы снизить риск преждевременной смерти

Отмечается, что это имеет такой же эффект, как умеренная тренировка.

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В США исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснил, что регулярные занятия сексом способны оказать благотворное влияние на организм и снизить риск преждевременной смерти почти в два раза. Об этом сообщает The Sun.

В эксперименте, который продолжался на протяжении 11 лет, приняли участие более 15 тысяч человек, большинство из которых — 72% — занимались кое-чем не реже одного раза в месяц, ещё 36% делали это как минимум раз в неделю. За прошедшее время 228 из них скончались, причем 62 человека умерли от рака, ещё 29 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Проанализировав результаты, учёные пришли к выводу, что еженедельная сексуальная активность в среднем на 49% снижает риск преждевременной смерти, поскольку имеет эффект, схожий с умеренной тренировкой. В частности, на 21% снижается риск смерти от сердечных болезней и на 69% — от онкологии.

Всё дело в том, что во время коитуса выделяются химические вещества, которые поддерживают психическое здоровье и стимулируют деятельность "естественных клеток-киллеров". Последние и помогают организму бороться с недугами, снижают риск развития рака и вирусных заболеваний, а также предотвращают инфекции лёгких.

Ранее Лайф рассказывал о странных видах интимного влечения, которые со временем стали нормой.

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