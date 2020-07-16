В СК опровергли версию об уничтожении тел семьи Николая II с помощью кислоты

По результатам следственного эксперимента, проведённого в рамках расследования убийства семьи последнего российского императора Николая II, была опровергнута версия о том, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова в интервью "Известиям".

— Было установлено, что нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения, — сказала она.

По её словам, в общей сложности с момента возобновления расследования в 2015 году было проведено уже 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. Был воспроизведён и сам момент расстрела в аналогичном по размерам помещении.

— Это опровергло доводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела, — заявила Молодцова.

Она также уточнила, что сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии, чтобы соотнести повреждения на ней с теми, что имеются на черепе — речь идёт об обнаруженных в 1991 году останках. Молодцова указывает, что они имеют много общих признаков.