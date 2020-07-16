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Минстрой предложил закон, позволяющий сохранять исторический облик городов

Пока что подобная норма распространяется лишь на охраняемые объекты.

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Фото © ТАСС / Николай Галкин

Минстрой РФ разработал законопроект, который обяжет застройщиков учитывать исторический облик городов страны при возведении новых зданий. Об этом сообщают "Известия".

Пока что подобная норма распространяется лишь на охраняемые объекты. При этом нынешнее законодательство не предусматривает обязательных требований к архитектурным решениям для строительства новых зданий. Подобное приводит к хаотичному облику российских городов.

В документе предлагается на стадии строительства обсуждать высоту первых этажей, процент остекления и цветовой спектр фасадов, расстояние между входами (минимальный шаг) и т.д. Законопроект прошёл согласование с Минкультом и был направлен на рассмотрение рабочей группы правительства.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что документ будет работать в том случае, если регламенты строительства будут разрабатываться при участии специалистов, а утверждаться лишь на открытых слушаниях.

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