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За время карантина число новых подписчиков Netflix увеличилось на 10 миллионов

Чистая прибыль за это время составила 720 миллионов долларов.

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Фото © Pixabay

Американская корпорация Netflix сообщила, что во втором квартале 2020 года число подписчиков стримингового сервиса увеличилось на 27,3% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

По данным отчёта Netflix, за этот период на сервис подписалось 10,1 миллиона человек (15,77 миллиона в первом квартале 2020-го), а во втором квартале 2019 года новых пользователей было 2,7 миллиона.

Стоит также отметить, что выручка составила 6,148 миллиарда долларов, увеличившись на 24,9% по сравнению с 4,923 миллиарда во втором квартале прошлого года. Чистая прибыль в эти же сроки возросла с 271 до 720 миллионов. Резервы ликвидности на балансе корпорации в настоящий момент достигают 899 миллионов долларов.

Кроме того, за первое полугодие 2020 года количество размещаемой рекламы составило 26 миллионов (12 миллионов за этот же период в 2019-м). В связи с этим корпорация прогнозирует более умеренное увеличение данного показателя во втором полугодии 2020 года. Netflix рассчитывает, что в третьем квартале её выручка составит 6,327 миллиарда, чистая прибыль будет 954 миллиона, а число новых подписчиков достигнет 2,5 миллиона.

Также сообщается, что Тед Сарандос, который отвечал за контент стримингового сервиса, назначен одним из генеральных директоров Netflix. Теперь он будет управлять вместе с сооснователем корпорации Ридом Хастингсом.

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