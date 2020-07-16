В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".

— Особенно последнее заявление президента [Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса [по Нагорному Карабаху], — отметил посол в интервью РБК.

Ранее азербайджанский глава государства заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведётся, а видеоконференции глав МИД не имеют значимости. Алиев также добавил, что Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Франция и Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, лишь имитирует деятельность.

— Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооружённые силы. То, что мы видим в последние дни, требования [на митингах в Баку 14 июля] незамедлительно начать войну и так далее, — это всё поддерживалось официальной риторикой. И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции, — поведал Тоганян.