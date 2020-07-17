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За неделю у границы России было обнаружено 32 самолёта-разведчика

Для их перехвата четыре раза в воздух поднимались российские истребители.

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Фото © ТАСС / Минобороны РФ

В течение недели воздушную разведку вдоль границы России проводили 32 иностранных самолёта. Об этом говорится в инфографике, которая размещена в газете "Красная звезда".

Кроме того, к российским рубежам за минувшую неделю приближалось четыре беспилотника.

Стоит отметить, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства допущено не было.

Для недопущения нарушения государственной границы военные истребители, которые входят в состав дежурных по ПВО сил, четыре раза были подняты в воздух.

Ранее Лайф сообщал, что 14 июля российские истребители поднялись в воздух для перехвата в небе над Баренцевым и Чёрным морями самолётов-разведчиков Норвегии и США, которые выполняли полёт в направлении государственной границы РФ.

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