За неделю у границы России было обнаружено 32 самолёта-разведчика

В течение недели воздушную разведку вдоль границы России проводили 32 иностранных самолёта. Об этом говорится в инфографике, которая размещена в газете "Красная звезда".

Кроме того, к российским рубежам за минувшую неделю приближалось четыре беспилотника.

Стоит отметить, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства допущено не было.

Для недопущения нарушения государственной границы военные истребители, которые входят в состав дежурных по ПВО сил, четыре раза были подняты в воздух.