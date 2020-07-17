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В Пентагоне рассказали об испытаниях "супер-пупер-ракеты", о которой говорил Трамп

Впервые глава Белого дома сообщил о данной разработке в мае.

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Фото © Pixabay

В американском Пентагоне подтвердили, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой несколько раз говорил президент США Дональд Трамп, превышала скорость звука в десятки раз.

На самом деле он (Трамп. — Прим. Лайфа) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость [ракеты] превышала в 17 раз скорость звука, — отметил представитель Пентагона, передаёт телеканал CNN.

Впервые президент Америки сообщил о разработке "супер-пупер-ракеты" в середине мая. Трамп утверждал, что она будет самой быстрой в мире, однако других подробностей он не раскрыл. Позже президент США заявлял, что новая гиперзвуковая ракета будет развивать скорость в десятки раз выше, чем все существующие аналоги на сегодняшний день.

Глава государства добавлял, что снаряд будет способен поражать цели на расстоянии 1600 километров с точностью до 35 сантиметров от центра.

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