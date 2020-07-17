В Пентагоне рассказали об испытаниях "супер-пупер-ракеты", о которой говорил Трамп

В американском Пентагоне подтвердили, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой несколько раз говорил президент США Дональд Трамп, превышала скорость звука в десятки раз.

— На самом деле он (Трамп. — Прим. Лайфа) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость [ракеты] превышала в 17 раз скорость звука, — отметил представитель Пентагона, передаёт телеканал CNN.

Впервые президент Америки сообщил о разработке "супер-пупер-ракеты" в середине мая. Трамп утверждал, что она будет самой быстрой в мире, однако других подробностей он не раскрыл. Позже президент США заявлял, что новая гиперзвуковая ракета будет развивать скорость в десятки раз выше, чем все существующие аналоги на сегодняшний день.