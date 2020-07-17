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В Приморье дикий медведь напал на мужчину

У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

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Фото © Pixabay

В Яковлевском районе Приморья гималайский медведь совершил нападение на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД РФ.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. 31-летний мужчина рассказал, что инцидент произошёл на пасеке в окрестностях села Яковлевка.

Для проведения поисковой операции на место происшествия выехали сотрудники полиции совместно со специалистами Охотнадзора Приморского края.

Медики диагностировали у мужчины закрытый перелом предплечья и повреждение глаза, его жизни ничего не угрожает.

С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива.

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