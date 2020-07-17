Подручный из ЛДПР и ОПГ "ключевские". В деле губернатора Фургала могут появиться новые эпизоды

В уголовном деле губернатора Хабаровского края, обвиняемого в причастности к заказным убийствам, появляются новые эпизоды и подробности. В 2002–2004 годах структуры Сергея Фургала и бизнесмен Евгений Зоря судились за корпуса обанкротившегося хабаровского завода ЖБИ-2. Всё шло к тому, что дело выиграет Зоря. Однако коммерсанта убили восемью выстрелами в спину за день до вынесения судебного решения в его пользу. После задержания губернатора появились сообщения, что корпус завода, из-за которого и случился конфликт с Зорей, Фургал якобы сразу переоформил на своего сподручного Георгия Шилина.

Георгий Шилин. Фото © Ok.ru

Георгий Шилин родом из Владивостока. В 2001–2006 гг. он жил в Хабаровске и работал на "Сафари Грант" — фирму, которая занималась поставками автомобильной техники из Японии. Информации о компании мало, известно лишь, что она оспаривала какое-то решение Владивостокской таможни. Именно в этот период своей жизни Шилин познакомился с Фургалом и вступил в ряды ЛДПР.

Затем Шилин вдруг бросил учёбу в Дальневосточной академии госслужбы и уехал на ПМЖ в Читу. Там Шилин всерьёз и надолго занялся бизнесом по обработке отходов металлов. "Проксимачермет", "ТИШ Чита", "Транзитвтормет", "Ферум ЛТД" — все эти компании в Чите Шилин либо учредил, либо руководил ими. Возникает ощущение, что он отправился осваивать соседние с Хабаровским краем рынки металлолома.

В 2008 году Георгий Шилин едет в Улан-Удэ покорять Забайкалье и учреждает там "Байкалчермет". Сфера интересов всё та же. Почему-то в своей официальной биографии Шилин умалчивает, что он являлся основателем "Байкалчермета", и скромно указывает лишь то, что он там был коммерческим директором. Вероятно, это связано с тем, что в 2011 году Георгий Шилин подался в политику. Стал координатором Забайкальского регионального отделения ЛДПР и избрался в краевое заксобрание.

От "Байкалчермета" Георгий Шилин сразу дистанцировался. Сначала он ввёл в соучредители своего давнего партнёра Павла Шанина, а потом и вовсе официально всё переписал на него. К слову, Шанин металлург со стажем. В разное время он обрабатывал отходы металла в Республике Саха и Иркутской области, а также продавал лом в Приморском крае.

Возвращаясь к "Байкалчермету", эту компанию сейчас лихорадит. При 194 млн рублей доходов в 2019 году её чистая прибыль составила минус 3 млн. Налогов платится с гулькин нос. Например, в 2018-м лишь 6 млн рублей при доходах в 230 млн.

В настоящее время Георгий Шилин является помощником депутата Госдумы РФ от ЛДПР Василины Кулиевой. На фото ниже — девушка, весьма похожая на неё, позирует с одним из лидеров читинской ОПГ "ключевские" Евгением Жаровым. Его расстреляли свои же из автомата в 2005 году.

Слева, предположительно, Василина Кулиева. Фото © Gazetavechorka.ru

Приложение Findclone, которое по алгоритмам с помощью нейросетей распознаёт лица, также считает, что на фото — Василина Кулиева. Если предположить, когда сделано фото, то как раз незадолго до приезда Георгия Шилина в Читу.