Песков — о назначении врио главы Хабаровского края: Сейчас указа нет

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, Дмитрий Песков, ответил на вопрос журналистов, определена ли кандидатура на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
— По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано, — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Кремль не анонсирует подписание соответствующих документов главой государства.
— Мы никогда не анонсируем подписание президентом указов никаких. Мы информируем вас об уже подписанных указах, — пояснил представитель Кремля.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца.