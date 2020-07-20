Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков — о назначении врио главы Хабаровского края: Сейчас указа нет

Он напомнил, что Кремль не анонсирует подписание подобных документов.

150
Post cover

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, Дмитрий Песков, ответил на вопрос журналистов, определена ли кандидатура на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не анонсирует подписание соответствующих документов главой государства.

Мы никогда не анонсируем подписание президентом указов никаких. Мы информируем вас об уже подписанных указах, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца.

Выбор редакции

Loading...