Песков — о назначении врио главы Хабаровского края: Сейчас указа нет

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, Дмитрий Песков, ответил на вопрос журналистов, определена ли кандидатура на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

— По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не анонсирует подписание соответствующих документов главой государства.

— Мы никогда не анонсируем подписание президентом указов никаких. Мы информируем вас об уже подписанных указах, — пояснил представитель Кремля.