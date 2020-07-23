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Бастрыкин заявил об отсутствии сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Бывшего губернатора обвиняют в организации убийств и покушений.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

У следствия нет сомнений в причастности экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям, по подозрению в которых он был задержан две недели назад. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, — заявил Бастрыкин в беседе с "Российской газетой".

Он отметил, что не будет раскрывать подробности дела из-за тайны следствия, но при этом подчеркнул, что, несмотря на многочисленные достижения Фургала, в том числе на посту губернатора региона, перед законом все равны. Бастрыкин добавил, что последнее слово остаётся за судом, который будет рассматривать дело.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. Тем же утром он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца. На должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Фургала же глава государства уволил в связи с утратой доверия.

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