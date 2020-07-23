Бастрыкин заявил об отсутствии сомнений в причастности Фургала к преступлениям

У следствия нет сомнений в причастности экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям, по подозрению в которых он был задержан две недели назад. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, — заявил Бастрыкин в беседе с "Российской газетой".

Он отметил, что не будет раскрывать подробности дела из-за тайны следствия, но при этом подчеркнул, что, несмотря на многочисленные достижения Фургала, в том числе на посту губернатора региона, перед законом все равны. Бастрыкин добавил, что последнее слово остаётся за судом, который будет рассматривать дело.