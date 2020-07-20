Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июля 2020, 22:25
3522

Москалькова рассказала, как относятся к Фургалу и Сафронову в СИЗО

Заключённые, по её словам, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая в СИЗО "Лефортово" экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова, рассказала, как к ним относятся в учреждении.

Информаторы, давление и странная "случайность". СКР выяснил, как Фургал избежал уголовного преследования в 2004 году
Информаторы, давление и странная "случайность". СКР выяснил, как Фургал избежал уголовного преследования в 2004 году

Заключённые отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объёме, — приводит слова Москальковой её официальный сайт.

Напомним, экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. В итоге его арестовали на два месяца. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Суд арестовал Сафронова на два месяца, свою вину он не признал. Защита подала апелляцию, Мосгорсуд отклонил жалобу, признав арест законным.

BannerImage

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Сергей Фургал
  • Иван Сафронов (журналист)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar