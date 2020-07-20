Москалькова рассказала, как относятся к Фургалу и Сафронову в СИЗО

Заключённые, по её словам, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая в СИЗО "Лефортово" экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова, рассказала, как к ним относятся в учреждении.

— Заключённые отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объёме, — приводит слова Москальковой её официальный сайт.

Напомним, экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. В итоге его арестовали на два месяца. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.