Москалькова рассказала, как относятся к Фургалу и Сафронову в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая в СИЗО "Лефортово" экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова, рассказала, как к ним относятся в учреждении.
— Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объёме, — приводит слова Москальковой её официальный сайт.
Напомним, экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. В итоге его арестовали на два месяца. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Суд арестовал Сафронова на два месяца, свою вину он не признал. Защита подала апелляцию, Мосгорсуд отклонил жалобу, признав арест законным.