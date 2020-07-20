Информаторы, давление и странная "случайность". СКР выяснил, как Фургал избежал уголовного преследования в 2004 году

Следственный комитет восстановил хронологию и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием отправленного в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году. Напомним, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались как сам Фургал, так и его деловой партнёр Николай Мистрюков.

Показания свидетелей и некоторые другие улики указывали на их причастность к смерти предпринимателя, однако оба фигуранта спустя двое суток были отпущены на свободу, а уголовное преследование в отношении них было прекращено якобы за отсутствием доказательств. Однако на сегодняшний день следствие располагает данными о том, что избежать ответственности Фургалу, который на тот момент являлся крупным предпринимателем и депутатом, помогли связи в правоохранительных органах.

— Фургал оказывал серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те в свою очередь информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности, — сообщила в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка.

Кроме того, стало известно, что данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не были внесены в официальные базы и не учитывались при расследовании убийства предпринимателя Евгения Зори в дальнейшем. Учитывая эти сведения, Следственный комитет намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием самого убийства, так и с сокрытием факта уголовного преследования Фургала и его партнёра.

Напомним, Сергея Фургала, занимавшего пост губернатора Хабаровского края, задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям, но его арестовали на два месяца. Ранее было опубликовано интервью с вдовой хабаровского бизнесмена, которая рассказала о его конфликте с Фургалом. Лариса Зоря сообщила, что её мужа убили перед решающим судом по железобетонному заводу.