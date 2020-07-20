Медведева — о погибшей фигуристке Александровской: Мне жаль, что мы не так часто общались

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась, что погибшая чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская была очень добрым и порядочным человеком. Об этом Медведева рассказала в Instagram.
— Мы были знакомы с Катей с трёх лет и начинали вместе кататься. Мы не были хорошими друзьями, но хорошо знали друг друга. Когда мой друг потерял собаку и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались, — написала фигуристка.
Напомним, 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская была найдена мёртвой в Москве 18 июля. По предварительной информации, она выпала из окна шестого этажа.
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