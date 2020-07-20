МЧС проверяет сообщения об аварийной посадке вертолёта в Новосибирской области

Житель Новосибирской области оповестил экстренные службы об аварийной посадке вертолёта, информация проверяется, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону. Пока информация о ЧП не подтверждена.
— В оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолёта в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. В настоящий момент силами регионального координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, — сообщил представитель МЧС.
При этом, по данным Росавиации, ни одно зарегистрированное воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей.
Ранее в Нижегородской области экстренные службы проверяли сообщения очевидцев о якобы имевшем место крушении самолёта Ан-2. Однако информация не подтвердилась. На деле громкий звук оказался последствием аварии на газопроводе. Лайф публиковал видео с моментом ЧП.
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