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МЧС проверяет сообщения об аварийной посадке вертолёта в Новосибирской области

На место возможного авиаинцидента выехали поисковые бригады.

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Фото © Pixabay

Житель Новосибирской области оповестил экстренные службы об аварийной посадке вертолёта, информация проверяется, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону. Пока информация о ЧП не подтверждена.

В оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолёта в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. В настоящий момент силами регионального координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, — сообщил представитель МЧС.

При этом, по данным Росавиации, ни одно зарегистрированное воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей.

Ранее в Нижегородской области экстренные службы проверяли сообщения очевидцев о якобы имевшем место крушении самолёта Ан-2. Однако информация не подтвердилась. На деле громкий звук оказался последствием аварии на газопроводе. Лайф публиковал видео с моментом ЧП.

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