Меган Маркл и принц Гарри снова станут родителями? Пару заметили возле центра искусственного оплодотворения

Слухи о второй беременности супруги принца Гарри Меган Маркл ходят с прошлого года, однако на днях они получили косвенное подтверждение. Папарацци запечатлели пару, которая выходила из медицинского центра в Беверли-Хиллз, специализирующегося на ЭКО. Об этом сообщает ряд иностранных и российских СМИ.

Как сообщил анонимный источник, герцогиня несла в руках препарат, который необходим для подготовки к процедуре ЭКО. Журналисты также отмечают, что, если бы это был простой поход Маркл к врачу, ей бы не понадобилось сопровождение супруга.

Кроме того, актрису часто стали замечать в просторной одежде и туфлях на низком каблуке. Также близкий к семье источник отметил, что Маркл хочет минимум двоих детей, а сама герцогиня как-то призналась, что сыну "нужен друг".