Во Внуково пассажиров будут платно тестировать на антитела к CoViD-19

Аэропорт Внуково планирует на этой неделе запустить в терминале А платное экспресс-тестирование на антитела к CoViD-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
— Пассажиры аэропорта Внуково могут сделать экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2. Результат теста будет готов через 15–20 минут, — сказали в пресс-службе, уточнив, что это платная услуга.
До сих пор тестирование проходило с 8:30 до 13:00 в медико-санитарной части Внуково, которая расположена недалеко от аэропорта, но уже на этой неделе анализ можно будет сдать в терминале А, при этом медперсонал будет работать круглосуточно.
Кроме экспресс-теста на антитела в медсанчасти все желающие могут пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции и сдать расширенный анализ на антитела. Узнать результаты тестов можно за два-три дня.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международный аэропорт Шереметьево заявили о запуске экспресс-тестирования на коронавирус для пассажиров вылетающих и прилетающих рейсов. Оно будет осуществляться с помощью тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-мирай геномикс"). Максимально достоверный результат при таком тестировании можно получить уже через час.