Во Внуково пассажиров будут платно тестировать на антитела к CoViD-19

Аэропорт Внуково планирует на этой неделе запустить в терминале А платное экспресс-тестирование на антитела к CoViD-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

— Пассажиры аэропорта Внуково могут сделать экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2. Результат теста будет готов через 15–20 минут, — сказали в пресс-службе, уточнив, что это платная услуга.

До сих пор тестирование проходило с 8:30 до 13:00 в медико-санитарной части Внуково, которая расположена недалеко от аэропорта, но уже на этой неделе анализ можно будет сдать в терминале А, при этом медперсонал будет работать круглосуточно.

Кроме экспресс-теста на антитела в медсанчасти все желающие могут пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции и сдать расширенный анализ на антитела. Узнать результаты тестов можно за два-три дня.