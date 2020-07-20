В Москве медсестра пожалела цыганку с ребёнком и лишилась 30 тысяч рублей

По словам собеседника, к женщине подошла цыганка лет 50 с ребёнком лет 10. Она попросила угостить девочку шоколадкой. Медсестра не смогла отказать, купила сладости, после чего новая знакомая стала её забалтывать и предложила погадать.

Что происходило дальше, женщина помнит смутно. Она дважды отдавала деньги цыганке, в общей сложности 30 тысяч рублей. Поняв, что оставшиеся накопления она ещё может сохранить, жертва пошла в сторону дома, после чего парочка отстала от неё. Придя в квартиру, медсестра поняла, что на неё воздействовали против воли, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.