Адвокат уточнил дату суда над Ефремовым

— Отпуска немножко у нас сместились в связи с коронавирусом, значит, назначат где-то недели через две-три, ну месяц — крайний срок. Значит, в августе всё начнётся, — заметил он.

Лайф писал, что авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.