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"Никак не может расслабиться". Адвокат Ефремова рассказал, как актёр проводит домашний арест

Алкоголь артист не употребляет.

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Фото © АГН "Москва"

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как его подзащитный проводит время в период домашнего ареста. По словам юриста, актёр до сих пор находится в подавленном состоянии после аварии на Смоленской площади.

Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает. Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, — сказал юрист в интервью РБК.

Пашаев добавил, что Ефремов в основном пьёт воду и читает книги, смотрит телеканал "Культура" и спорт.

Как ранее сообщал Лайф, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. 3 июля адвокат Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. В настоящее время расследование завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции, резонансное дело передано в прокуратуру.

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