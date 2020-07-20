"Никак не может расслабиться". Адвокат Ефремова рассказал, как актёр проводит домашний арест

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как его подзащитный проводит время в период домашнего ареста. По словам юриста, актёр до сих пор находится в подавленном состоянии после аварии на Смоленской площади.
— Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает. Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, — сказал юрист в интервью РБК.
Пашаев добавил, что Ефремов в основном пьёт воду и читает книги, смотрит телеканал "Культура" и спорт.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Как ранее сообщал Лайф, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. 3 июля адвокат Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. В настоящее время расследование завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции, резонансное дело передано в прокуратуру.