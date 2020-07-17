Дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру

Уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актёра Михаила Ефремова передано в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения материалы поступят в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, авария в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит до 12 лет тюрьмы. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест. В рамках расследования возбуждено и дело о сбыте наркотиков — их помимо алкоголя нашли в крови актёра.