Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру

Сейчас артист находится под домашним арестом.

241

Фото © ТАСС / ГУ МВД по Москве

Уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актёра Михаила Ефремова передано в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения материалы поступят в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, авария в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит до 12 лет тюрьмы. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест. В рамках расследования возбуждено и дело о сбыте наркотиков — их помимо алкоголя нашли в крови актёра.

Помимо очевидного резонанса у многих вызывают вопрос и действия адвокатов обеих сторон. Сейчас Федеральная палата адвокатов проверяет Эльмана Пашаева (защитника Ефремова) и Александра Добровинского (защитника потерпевшей стороны) на нарушение этического кодекса, а также разглашения адвокатской тайны.

Выбор редакции

Loading...