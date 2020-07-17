Жена Ефремова после его ареста устроилась на подработки, чтобы прокормить семью

После того как устроившего пьяное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова отправили под домашний арест, его супруга Софья Кругликова помимо основной занятости устроилась на несколько подработок, чтобы содержать семью. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Записывает звёзд на студии, берёт как саунд-продюсер и режиссёр коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет, — рассказали журналистам друзья семьи.

Помимо этого Кругликова имеет степень доцента и преподаёт в Институте современного искусства звукорежиссуру, звукозапись, а также другие смежные дисциплины. Кроме того, она старший преподаватель в Гнесинке.

Отмечается, что после резонансного ДТП семья артиста готовится к "худшему" и думает на тему того, как будет жить в ближайшем будущем, если Ефремов получит реальный срок. Хотя многочисленные друзья часто звонят Софье и обещают оказать помощь. В настоящее время с детьми ей помогают няня и старшая дочь Вера, которой 16 лет.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве произошло 8 июня, второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.