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Жена Ефремова после его ареста устроилась на подработки, чтобы прокормить семью

Супруга артиста была вынуждена фактически стать главой семьи.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

После того как устроившего пьяное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова отправили под домашний арест, его супруга Софья Кругликова помимо основной занятости устроилась на несколько подработок, чтобы содержать семью. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Записывает звёзд на студии, берёт как саунд-продюсер и режиссёр коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет, — рассказали журналистам друзья семьи.

Помимо этого Кругликова имеет степень доцента и преподаёт в Институте современного искусства звукорежиссуру, звукозапись, а также другие смежные дисциплины. Кроме того, она старший преподаватель в Гнесинке.

Отмечается, что после резонансного ДТП семья артиста готовится к "худшему" и думает на тему того, как будет жить в ближайшем будущем, если Ефремов получит реальный срок. Хотя многочисленные друзья часто звонят Софье и обещают оказать помощь. В настоящее время с детьми ей помогают няня и старшая дочь Вера, которой 16 лет.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве произошло 8 июня, второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Ранее Лайф сообщал, что на адвокатов по делу о ДТП с Ефремовым возбудили дисциплинарные дела за нарушение этики.

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