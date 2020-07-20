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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Вести процесс будет Пресненский суд.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Следствие пришло к выводу, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а его Jeep был технически исправен. Артист превысил допустимую скорость и вылетел на встречку, при этом "не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил движение".

Уточняется, что артист обвиняется в нарушении ПДД, совершённом в состоянии опьянения и повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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