Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Следствие пришло к выводу, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а его Jeep был технически исправен. Артист превысил допустимую скорость и вылетел на встречку, при этом "не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил движение".

Уточняется, что артист обвиняется в нарушении ПДД, совершённом в состоянии опьянения и повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.