Депутат Пайкин может возглавить думский Комитет по физкультуре и спорту

Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 21 июля.

Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить главой Комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина. Ранее этот пост занимал Михаил Дегтярёв, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

— Фракция будет рекомендовать Пайкина, — рассказал ТАСС парламентарий Ярослав Нилов.

Замруководителя фракции отметил, что вопрос о назначении главы комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 21 июля. Сейчас Пайкин является первым зампредом Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.