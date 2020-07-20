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Регион
Опубликовано 20 июля 2020, 17:34

Депутат Пайкин может возглавить думский Комитет по физкультуре и спорту

Борис Пайкин. Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Борис Пайкин. Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 21 июля.

Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить главой Комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина. Ранее этот пост занимал Михаил Дегтярёв, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Фракция будет рекомендовать Пайкина, — рассказал ТАСС парламентарий Ярослав Нилов.

Замруководителя фракции отметил, что вопрос о назначении главы комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 21 июля. Сейчас Пайкин является первым зампредом Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края

Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион.

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Эмила Сидорова
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