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Депутат Пайкин может возглавить думский Комитет по физкультуре и спорту

Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 21 июля.

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Борис Пайкин. Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить главой Комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина. Ранее этот пост занимал Михаил Дегтярёв, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Фракция будет рекомендовать Пайкина, — рассказал ТАСС парламентарий Ярослав Нилов.

Замруководителя фракции отметил, что вопрос о назначении главы комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 21 июля. Сейчас Пайкин является первым зампредом Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион.

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