Депутат Пайкин может возглавить думский Комитет по физкультуре и спорту
Борис Пайкин. Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС
Вопрос рассмотрят на пленарном заседании 21 июля.
Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить главой Комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина. Ранее этот пост занимал Михаил Дегтярёв, которого президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
— Фракция будет рекомендовать Пайкина, — рассказал ТАСС парламентарий Ярослав Нилов.
Замруководителя фракции отметил, что вопрос о назначении главы комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 21 июля. Сейчас Пайкин является первым зампредом Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион.