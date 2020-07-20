Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края

Либерально-демократическая партия России благодарна президенту РФ Владимиру Путину за назначение депутата Госдумы Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Дегтярёва он назвал одним из лучших депутатов Государственной думы. По словам Жириновского, врио главы Хабаровского края — современный человек, прошедший хорошую школу.

— ЛДПР благодарна президенту за назначение депутата от нашей партии Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона, — сказал политик.

Дегтярёву Жириновский посоветовал быть приветливым и "говорить с людьми напрямую".