Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Сергея Фургала, занимавшего пост губернатора Хабаровского края, задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям, но его арестовали на два месяца. СК сообщил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала и назвал его мотив.