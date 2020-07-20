Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, — говорится в тексте документа.
Этим же указом депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв назначается временно исполняющим обязанности главы региона. Решение вступает в силу со дня опубликования указа.
Напомним, Сергея Фургала, занимавшего пост губернатора Хабаровского края, задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям, но его арестовали на два месяца. СК сообщил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала и назвал его мотив.