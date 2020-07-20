Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Диетолог рассказала, как снизить холестерин и улучшить память с помощью вина

При этом врач предостерегла от неумеренного употребления алкоголя.

242

Игристое вино и шампанское в малых количествах полезны для мозга, они могут остановить слабоумие и даже повернуть вспять болезнь Альцгеймера. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Арина Смолова.

Дело в том, что красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм, — рассказала она.

По словам диетолога, игристый напиток оказывает положительное влияние также на работу сердца. Кроме того, он улучшает состояние кожных покровов и уменьшает количество "плохого" холестерина.

Эксперт добавила, что о таких свойствах напитка свидетельствуют многочисленные исследования учёных по всему миру.

Продукты, производимые из винограда, содержат полезные вещества, которые замедляют процессы ухудшения памяти. В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия, — отметила Смолова.

Но врач подчеркнула, что во всём нужно знать меру. Злоупотреблять шампанским не рекомендуется. Напиток отрицательно влияет на репродуктивные функции и печень, а также пищеварительную систему.

Выбор редакции

Loading...