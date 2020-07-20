Диетолог рассказала, как снизить холестерин и улучшить память с помощью вина

Игристое вино и шампанское в малых количествах полезны для мозга, они могут остановить слабоумие и даже повернуть вспять болезнь Альцгеймера. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Арина Смолова.
— Дело в том, что красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм, — рассказала она.
По словам диетолога, игристый напиток оказывает положительное влияние также на работу сердца. Кроме того, он улучшает состояние кожных покровов и уменьшает количество "плохого" холестерина.
Эксперт добавила, что о таких свойствах напитка свидетельствуют многочисленные исследования учёных по всему миру.
— Продукты, производимые из винограда, содержат полезные вещества, которые замедляют процессы ухудшения памяти. В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия, — отметила Смолова.
Но врач подчеркнула, что во всём нужно знать меру. Злоупотреблять шампанским не рекомендуется. Напиток отрицательно влияет на репродуктивные функции и печень, а также пищеварительную систему.