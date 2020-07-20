Расплакался, но судью не разжалобил. Отчима арестовали на два месяца за избиение двухлетнего пасынка — видео

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Суд в подмосковном Дмитрове арестовал на два месяца Алексея Мансурова, который более двух недель избивал малолетнего сына своей сожительницы. На вопросы журналистов, зачем он издевался над ребёнком, молодой человек отвечать не стал.

Слёзы 22-летнего Мансурова не смогли разжалобить судью, он будет находиться под арестом до 17 сентября.