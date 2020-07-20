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Расплакался, но судью не разжалобил. Отчима арестовали на два месяца за избиение двухлетнего пасынка — видео

Мужчина не стал общаться с журналистами.

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Видео © LIFE

Суд в подмосковном Дмитрове арестовал на два месяца Алексея Мансурова, который более двух недель избивал малолетнего сына своей сожительницы. На вопросы журналистов, зачем он издевался над ребёнком, молодой человек отвечать не стал.

Слёзы 22-летнего Мансурова не смогли разжалобить судью, он будет находиться под арестом до 17 сентября.

Напомним, сбежавшего из дома в поисках мамы ребёнка заметили прохожие и обратились в полицию. Мальчика доставили в больницу, а на его родительницу завели дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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