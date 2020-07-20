Свежая анемия на ужин. В "Роскачестве" рассказали об опасности раков и вяленой рыбы

В России начался сезон раков. В "Роскачестве" рассказали, что такое лакомство наряду с вяленой рыбой может быть опасно из-за паразитов, которые гибнут лишь при определённой обработке. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам экспертов, паразиты из речной среды опаснее, чем из морской, а большинство из них не видны невооруженным глазом. Они поражают желудочно-кишечный тракт, печень и желчевыводящие пути и могут вызывать анемию.

Для того чтобы избежать заражения инфекцией, необходимо соблюдать определённые температурные режимы при обработке раков и рыбы. Термическая обработка должна длиться 20 минут после закипания воды, заморозка — 72 часа при температуре минус 28 градусов, а посол — от 7 до 14 дней. В "Роскачестве" также советуют не покупать вяленую рыбу и готовых раков на дорогах, в частных домах или машинах возле рек и озёр, так как они всё ещё могут содержать паразитов.