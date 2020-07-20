Путин приедет в Санкт-Петербург на главный военно-морской парад

Президент России Владимир Путин планирует посетить торжественные мероприятия, которые пройдут в Санкт-Петербурге 26 июля, в День Военно-морского флота РФ. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Да, — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, сохраняются ли у Путина планы побывать на главном военно-морском параде.

Как ожидается, участие в параде в Северной столице примет 46 кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", подводные лодки, десантные, ракетные суда и катера. У Дворцового моста будет размещён воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль — "Полтава".