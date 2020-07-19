На сайте Минобороны появился раздел, посвящённый главному военно-морскому параду

На сайте Министерства обороны РФ появился специальный мультимедийный раздел, посвящённый главному военно-морскому параду, который пройдёт 26 июля, в День ВМФ России.

Посетители смогут узнать особенности проведения парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, ознакомиться со схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия.

В Северной столице участие в параде примут 46 кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", подводные лодки, десантные, ракетные суда и катера. У Дворцового моста разместят воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".

Скриншот © Минобороны РФ

В воздух поднимется 41 единица авиации, в том числе современные истребители, бомбардировщики, штурмовики, противолодочные самолёты, самолёты-амфибии и судна дальнего радиолокационного обнаружения. В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной промаршируют под звуки оркестра офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Репетиции парада пройдут 22 и 24 июля, торжественные мероприятия состоятся 26 июля — в последнее воскресенье месяца традиционно отмечается День военно-морского флота России.

Отмечается, что особый интерес интернет-пользователей вызовет отдельная тематическая страница, посвящённая истории становления и развития Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В разделах сайта представлены уникальные фотографии и видеоэкскурсии по музеям ВМФ в разных городах страны.