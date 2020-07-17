В России началась внезапная проверка боеготовности войск и флотов

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов по решению президента Владимира Путина, Верховного главнокомандующего ВС России. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава ведомства отметил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений. Цель — оценить способности Вооружённых сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьёзные угрозы террористического характера, и подготовка к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".