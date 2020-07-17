Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России началась внезапная проверка боеготовности войск и флотов

В ходе неё планируют провести 56 тактических учений.

302
Post cover

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов по решению президента Владимира Путина, Верховного главнокомандующего ВС России. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава ведомства отметил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений. Цель — оценить способности Вооружённых сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьёзные угрозы террористического характера, и подготовка к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Ранее Лайф рассказывал, что за неделю у границы России было обнаружено 32 самолёта-разведчика.

Выбор редакции

Loading...