В России за сутки коронавирус подтвердился ещё у 6406 человек

Данные: Оперативный штаб
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 6406 человек. Это следует из данных, опубликованных Федеральным оперштабом по мониторингу эпидемиологической ситуации. Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции составило 759 203.
— За последние сутки в России выявлено 6406 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1663 случая (26,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Москва по-прежнему удерживает лидирующую позицию по ежедневному приросту заболевших, однако их число также сокращается. За минувшие сутки в столице зафиксировали 575 новых случаев. Также в первую тройку регионов вошли Свердловская область (301) и ХМАО (249).
Выздоровел за минувшие сутки 7681 пациент. Общее число таких людей в России достигло 539 373 человек. За сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период эпидемии скончалось 12 123 пациента.
Накануне эксперт Центра экономических исследований заявил, что все российские регионы прошли пик заболеваемости коронавирусом, а также объяснил, почему вторая волна эпидемии в стране маловероятна.