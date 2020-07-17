В России за сутки коронавирус подтвердился ещё у 6406 человек

Данные: Оперативный штаб

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 6406 человек. Это следует из данных, опубликованных Федеральным оперштабом по мониторингу эпидемиологической ситуации. Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции составило 759 203.

— За последние сутки в России выявлено 6406 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1663 случая (26,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Москва по-прежнему удерживает лидирующую позицию по ежедневному приросту заболевших, однако их число также сокращается. За минувшие сутки в столице зафиксировали 575 новых случаев. Также в первую тройку регионов вошли Свердловская область (301) и ХМАО (249).

Выздоровел за минувшие сутки 7681 пациент. Общее число таких людей в России достигло 539 373 человек. За сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период эпидемии скончалось 12 123 пациента.