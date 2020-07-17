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Эксперт заявил, что все регионы РФ прошли пик заболеваемости коронавирусом

Отмечается, что во всех регионах снижение статистики идёт разными темпами.

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

Пик заболеваемости коронавирусом пройден во всех регионах России, сейчас началась стадия угасания. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА "Новости".

Но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному, — приводит его слова агентство.

Тавадян уточнил, что в некоторых регионах, например в Магаданской, Московской, Брянской, Тверской, Курской, Белгородской, Воронежской и Пензенской областях, наблюдается существенное снижение уровня заболевамости, как и в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Туве, Забайкалье, Приморье, Дагестане, Калмыкии и Чечне.

А вот в Новгородской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Челябинской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Тамбовской, Ивановской, Ленинградской, Иркутской, Волгоградской, Нижегородской, Калужской и Ульяновской областях, а также на Чукотке, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Ингушетии, Татарстане, Республике Алтай, Камчатке, Якутии, Мордовии, Марий Эл, Ставрополье, Москве, Красноярском крае и Ханты-Мансийском округе, напротив, снижение статистики идёт медленными темпами.

Он также отметил, что сложная ситуация по-прежнему складывается в Оренбургской области, республике Коми, Севастополе, Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Ненецком АО, Еврейской АО, Крымы, на Сахалине, в Курганской области и Алтайском крае.

Ранее Лайф сообщал, что академик РАН назвал показатели, на которые следует обращать внимание при оценке ситуации вокруг коронавируса.

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